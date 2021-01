RC Lens – Mercato : Haise déjà contraint d'anticiper un premier départ ?

Le Mercato a officiellement ouvert ses portes en Ligue 1 et au RC Lens comme ailleurs, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le club nordiste doit composer avec une contexte économique compliqué, mais a surtout le luxe de se reposer sur ses acquis de l'été dernier.

Kakuta, Badé, Ganago, Kalimuendo, Clauss, Seko Fofana, Sylla... Le recrutement des Sang et Or est une réussite et même si Facundo Medina a baissé de pied après des débuts tonitruants, cela ne vient pas entacher le travail réussi du club en matière de recrutement.

Le troisième gardien a une touche en L1

Un recrutement qui se distingue notamment par la capacité d'anticipation pour flairer les bons coups. Cela tombe bien puisqu'un joueur pourrait obliger le RC Lens à réfléchir pour l'avenir. Dans six mois, le troisième gardien du RC Lens Didier Desprez arrive en fin de contrat avec les Sang et Or. Barré par Leca et Farinez cette saison, le portier aurait déjà une belle opportunité ailleurs.

Selon l'Equipe, Nîmes aurait en effet Desprez dans le viseur afin de devenir la prochaine doublure de Baptiste Reynet. Un challenge qui pourrait lui permettre de prendre du galon. Reste à voir si le joueur sera vraiment tenté et comment le RC Lens choisira de pallier son absence.