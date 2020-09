RC Lens – Mercato : Haise donne une réponse rassurante à Robail avant les Girondins

Parmi les grands perdants du début de saison du côté du RC Lens, Gaëtan Robail figure en première ligne. L'attaquant qui a inscrit 7 buts la saison passée a vu l'éclosion d'Ignatius Ganago compliquer ses chances de s'imposer au sein de l'attaque nordiste.

Ces dernières semaines, le scénario le plus probable semblait même un départ possible d'ici la fin du Mercato. Mais le joueur a écarté cette possibilité. Ces derniers jours, via ses agents, Robail a confirmé à la Voix du Nord qu'il n'avait pas l'intention de quitter le RC Lens cet été.

Robail dans le groupe, pas Radovanovic

Soucieux de gagner sa place alors qu'il semble cinquième dans la hiérarchie des attaquants actuels (derrière Ganago, Sotoca, Banza et Jean), Robail a reçu une première réponse rassurante de son coach. Franck Haise l'a en effet convoqué pour la rencontre face aux Girondins. Un groupe de 20 joueurs où Radovanovic est en revanche absent par « choix du coach », au même titre que Bayala et Desprez alors que Loïc Badé (suspendu) et Michelin (blessé) manqueront aussi à l'appel.