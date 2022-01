RC Lens - Mercato : Haise fait une confidence sur l'avenir de Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Depuis mardi soir et sa masterclass face au LOSC (doublé, dont une égalisation à la dernière seconde, tir au but décisif), Seko Fofana fait parler partout en France et à l'étranger. Auteur de prestations XXL depuis le début de la saison, le capitaine du RC Lens est convoité par l'OM et des clubs anglais. Il y a quelques semaines, il était question que les Sang et Or fassent leur possible pour le conserver mais qu'ils acceptent de le laisser filer en cas de belle offre. Visiblement, Franck Haise n'est pas vraiment de cet avis, lui qui a déclaré à La Voix du Nord à propos de son joueur :

"Seko fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup de caractère et qui le montrent, qui prennent des initiatives quand il faut et vont chercher des choses parfois qu'on ne pense pas possibles. Il a des responsabilités, il est en confiance, il est très bien dans le club et très bien entouré. Son jeu colle à notre façon de faire. Tout ça mis bout à bout amène à cette dimension aujourd'hui." En creux, on comprend que Fofana n'a pas l'intention de quitter le navire en janvier.

La une du journal L'Equipe de ce jeudi 6 janvier https://t.co/c3fPDcW5lb pic.twitter.com/71QaJxqr4A — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2022