RC Lens : Haise impressionné par ses recrues hivernales

RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Franck Haise l'a souligné : le RC Lens, encore freiné ce week-end à Montpellier (1-1) malgré un but d'Angelo Fulgini, n'a que le 10e bilan de L1 depuis le début de l'année 2023. En d'autres termes, le RCL marque le pas. Pourtant, ses recrues hivernales, que ce soit Fulgini ou Adrien Thomasson, sont de vraies satisfactions. Ce que Haise n'a pas manqué de mettre en avant... «Si on les a recrutés, c’est parce qu’on avait totale confiance sur leur apport, a-t-il expliqué. C’était encore plus vrai pour Adrien qui jouait régulièrement. Il fallait plus de temps pour Angelo qui avait moins de temps de jeu. Il se sont très vite intégrés au groupe et au terrain. Leur impact sur l’équipe est très bénéfique. Ils ont vite compris ce qu’on cherchait à faire. Leurs datas athlétiques à l’entraînement et en matchs sont impressionnantes.» Fulgini a déjà inscrit 2 buts et Thomasson 3 buts avec le RCL. (avec Lensois.com)

Laurent HESS

Rédacteur

