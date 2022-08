RC Lens - Mercato : Haise maintient le flou sur l'avenir de Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Après le succès ce samedi du RC Lens sur sa pelouse contre le Stade Rennais (2-1) où il a inscrit le premier but lensois d'une merveille de frappe enroulée du pied droit, Seko Fofana a ouvert la porte à un départ des Sang et Or avant la fin du mercato estival, annonçant qu’il avait des sollicitations et qu’il réfléchissait à son avenir.