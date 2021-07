RC Lens – Mercato : Haise ouvre la porte à un dernier renfort et évoque la rumeur Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Présent sur RMC ce vendredi soir, Franck Haise a évoqué le Mercato du RC Lens. Comme il l'a laissé entendre, le coach des Sang et Or pourrait se laisser tenter par un dernier renfort pour compléter son effectif.

« Je suis satisfait d'avoir pu conserver nos meilleurs éléments exceptés Bade et Kalimuendo. Machado et Said pourront nous aider davantage et la cellule de recrutement travaille encore ! On essaie d'amener de petites choses. Le recrutement avait été anticipé. J'ai un excellent directeur sportif et une excellente cellule de recrutement. Peu nombreuse mais qui travaille très bien. Il y a toujours du travail de fait et nous verrons s'il convient d'enrichir notre défense », a fait savoir Franck Haise.

Lancé sur la rumeur Kevin Danso, le stoppeur autrichien d'Augsbourg, le technicien n'a ni démenti ni confirmé : « J'ai vu ça sur les réseaux sociaux (rires) Danso ? Avec la cellule, on communique. Je ne vais pas vous dire de quoi on communique mais on communique ». La radio a d'ailleurs expliqué, à l'issue du passage de Franck Haise qu'une offre avait bien été soumise pour le défenseur originaire du Tyrol et que Lens attendait le retour d'Augsbourg.

