RC Lens – Mercato : Haise peut oublier une alléchante piste de MLS

Franck Haise peut oublier Tajon Buchanan. Alors que le coach lensois continue de travailler pour se renforcer durant ce mercato, plusieurs sources faisait état d’un intérêt pour Tajon Buchanan. L’ailier canadien évoluant au New England Revolution ne devrait pas quitter son club.

Buchanan finalement conservé par son club ?

Alors qu’il était pisté au RC Lens, en Allemagne, en Belgique mais également au Portugal, son coach, Bruce Arena, ne souhaiterait finalement pas le lâcher. « Nous avons reçu des offres, et elles impliquaient de grosses sommes d’argent. J’ai parlé à des clubs de 4 pays différents d’Europe qui s’intéressent à lui et à d’autres joueurs de notre effectif. Nous sommes assez catégoriques sur le fait que nous n’allons transférer aucun joueur cette année et, s’il y a un mouvement, ce sera uniquement en janvier. Les transferts sont l’économie de notre sport, mais pour l’instant, et je pense que les propriétaires sont d’accord, nous voulons garder l’intégralité de notre équipe cette année et voir si nous pouvons réussir en playoffs », a déclaré le tacticien à la radio de Boston, The Sports Hub.

Cela semblait une piste pourtant intéressante puisque le joueur a été élu meilleur jeune joueur de la Gold Cup.