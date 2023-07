RC Lens – Mercato : Haise prévoit encore des départs et des arrivés

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a déjà enregistré des départs de joueurs, notamment de cadres, durant ce mercato. Seko Fofana a rejoint Al-Nassr en Arabie Saoudite, Loïs Openda est parti à Leipzig en Bundesliga. En revanche, d'autres joueurs sont arrivés : Stijn Spierings, Neil El Aynaoui, Morgan Guilavogui, Andy Diouf et Oscar Cortes sont les nouveaux Sang et Or. Mais l'effectif lensois risque encore de bouger.

Deux départs semblent être inéluctables

En conférence de presse, avec des propos retranscrits par Lensois.com, Franck Haise a confié que deux départs auraient lieu. Barré au RC Lens, Onana devrait rejoindre le Besiktas. "C’est un joueur à fort potentiel qui peut évoluer sur deux postes, mais aurait-on pu lui accorder un temps de jeu supérieur cette année ? Ce n’est pas sûr. Puis vous le savez, des joueurs qui ont une valorisation, si vous ne les faites pas jouer pour x raisons, blessure, méforme, concurrents plus forts, le tout pendant deux saisons, leur actif va fortement baisser", a déclaré Franck Haise.

Ibrahima Baldé devrait également quitter le RC Lens sous forme de prêt (comme cette saison) ou définitivement (transfert). La marche semble trop haute pour l’attaquant formé au club. "Le groupe resserré que je veux ne lui laisse pas de place", explique Franck Haise.

Des arrivées sont prévues

Franck Haise a poursuivi sur le mercato. "Il n’est pas terminé, on doit encore avancer sur 1 ou 2 joueurs". Le RC Lens cible un défenseur et un attaquant axial. Le poste de défenseur pourrait être comblé par l’Ouzbek, Abdukodir Khusanov. « Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus lorsque ce joueur ou d’autres signeront au club", a déclaré Franck Haise. Le coach Sang et Or reste prudent.

Podcast Men's Up Life