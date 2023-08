RC Lens – Mercato : Haise reste serein pour son « 9 », les Sang et Or narguent Naples pour Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si les départs de Seko Fofana et Loïs Openda sont des coups durs pour le RC Lens en vue de la Ligue des Champions, Franck Haise reste serein : « C'est un peu l'histoire de beaucoup de clubs, comme le nôtre. L'an passé, nous avions perdu Kalimuendo, Clauss et Doucouré. J'ai confiance en ma cellule de recrutement ». Lens n'a certes pas encore trouvé son nouveau numéro 9 pour remplacer Openda mais le technicien n'est pas inquiet même si le dossier Levi Garcia (qui a prolongé à l'AEK Athènes) a finalement capoté : « Heureusement que l'on a d'autres pistes. Levi Garcia était suivi depuis un moment, avec qui les discussions étaient bien engagées, avec le joueur. Mais il faut toujours trois accords, et on n'a jamais eu l'accord de son club. Il y a eu d'autres décisions de la part de l'environnement et du joueur. On continue à travailler. » La fiche du RC Lens sur But! Football Club Le RC Lens chambreur pour Danso Par ailleurs, quelques secondes avant que le RC Lens ne communique officiellement sur Twitter le fait que Kévin Danso avait refusé Naples pour une prolongation, le manager des Sang et Or a confirmé la nouvelle : « Je pense que la prolongation de Kevin Danso a été officialisée. Kevin Danso a signé sa prolongation ce matin ». Dans sa vidéo, le club s'est même permis un petit chambrage avec le club de Rudi Garcia : Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... ? pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Invité sur RMC Sport ce jeudi soir, Franck Haise a évoqué le Mercato du RC Lens, se montrant assez confiant sur les évènements. Au club, on s'est aussi permis de narguer Naples au moment d'officialiser la prolongation de Kévin Danso.

Alexandre Corboz

Rédacteur