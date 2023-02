RC Lens - Mercato : Haise se frotte déjà les mains pour Fulgini

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens a sans réalisé un joli coup sur le gong du mercato hivernal en faisant signer Angelo Fulgini. L’ancien milieu de terrain du SCO d’Angers s'est engagé jusqu'en 2027, après une brève escapade allemande, au grand bonheur de Franck Haise. « Après avoir essayé de le faire venir en remontant en Ligue 1, nous sommes toujours restés attentifs à ses performances, a confié le coach lensois. Il y avait à la fois la blessure d’Alexis Claude-Maurice et la possibilité de récupérer un joueur de qualité pour le court mais aussi le moyen et long termes. C’est un joueur très complet sur le plan technique, dans son volume de jeu, et capable de finir les actions. » Et à lui d'ajouter : « C’est un bon frappeur. Même s’il jouait un peu moins avec un contexte particulier à Mayence, c’est un joueur régulier et créatif, capable de trouver la lumière face à des blocs resserrés. » A 26 ans, l'ancien du SCO, enfant du Nord, a été présenté hier. « C’est exceptionnel ce qu’il se passe. Je suis venu beaucoup de fois regarder des matches ici à l’époque des belles années lensoises. Être sur le terrain pour les Sang et Or est un privilège pour moi », a-t-il glissé au micro de Prime Vidéo. Enthousiaste aussi, Fulgini ! (avec Lensois.com)

Laurent HESS

Rédacteur

