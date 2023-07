RC Lens - Mercato : Haise se paye Openda après son départ

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Après plusieurs semaines d'âpres négociations, Loïs Openda a enfin quitté officiellement le RC Lens pour rejoindre la Bundesliga et le RB Leipzig. Interrogé sur le départ de l'attaquant belge, Franck Haise a regretté que son désormais ex-joueur ait subitement changé d'avis pour son avenir.

"Je n’ai aucune déception"

"Honnêtement, je n’ai aucune déception. C’est un choix de joueur. Il veut partir, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il multiplie son salaire par quatre, il veut absolument aller à Leipzig, trois jours avant il voulait absolument rester à Lens… ça fait 35 ans que je suis dans le football. J’ai vu beaucoup choses et j’en verrai encore quelques autres…", a confié l'entraîneur artésien avant de réjouir du montant perçu par le club pour cette vente. "L'important est que nous, le club, on se fasse respecter. On avance aussi. On regarde beaucoup d’équipes dans les yeux. Dans les transferts aussi. Le club a été respecté sur cette vente."

RC Lens - Mercato : l'identité d'un des deux remplaçants d'Openda a fuité ! https://t.co/9YcNnDtPSH — But! Football Club (@club_but) July 15, 2023

Podcast Men's Up Life