RC Lens – Mercato : Haise va perdre un défenseur, une nouvelle recrue attendue ?

La rumeur ne faisait état que d'un intérêt hier mais L'Equipe se veut plus catégorique ce matin. Clément Michelin (24 ans) va bel et bien quitter le RC Lens et s'engager avec l'AEK Athènes (D1 grecque).

D'après le quotidien sportif, le deal ne rapportera qu'un petit million d'euros (bonus compris) au Racing. Il faut dire que l'ancien Toulousain n'avait plus qu'un an de contrat. En concurrence avec Jonathan Clauss l'an passé et tout juste de retour des JO auquel il a participé avec l'équipe de France, Clément Michelin va s'engager pour quatre saisons en Grèce.

Son départ devrait ouvrir un ticket de recrutement pour une doublure au poste de piston droit. Affaire à suivre.