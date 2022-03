RC Lens - Mercato : Jean-Louis Leca évoque son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pilier du Racing Club de Lens depuis quatre ans, Jean-Louis Leca a largement contribué à faire remonter le club artésien puis à l'installer dans l'élite. Avec les Sang et Or, il a connu la déception des barrages, la montée validée par la pandémie, une première saison en Ligue 1 au-delà de toutes les expériences et celle de la confirmation cette année. A 36 ans, il sera libre en juin, lui qui ne signe que des baux d'un an avec le Racing. Au média Horizon, il a expliqué être très serein concernant son avenir...

"En arrivant ici, c’était prévu pour deux ans et je signe encore une année, puis encore une année, je vais terminer ma 4e saison. Je m’y sens très très bien, j’écouterai mes dirigeants et quoiqu’il arrive, que ça continue ou pas, c’est une décision qu’on prendra en commun, que ça s’arrête cette année ou dans 3 ans, 10 ans, je travaille avec des personnes exceptionnelles : mon président Arnaud Pouille, mes entraineurs…"

