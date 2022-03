RC Lens - Mercato : Clauss était dans les radars des Sang et Or depuis longtemps

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Si Jonathan Clauss connait une consécration tardive avec sa première convocation en équipe de France à 29 ans après une année et demie réussie au RC Lens, le piston droit des Sang et Or aurait pu être plus rapidement visible des supporters nordistes.

Ancien coach de l'Alsacien à Quevilly-Rouen en D2 (29 matches, 1 but, 8 passes décisives), Emmanuel Da Costa a fait une étonnante confidence à RMC : le RC Lens voulait Clauss... dès l'été 2018. Soit avant l'arrivée aux commandes du coordinateur sportif Florent Ghisolfi, à l'origine de son arrivée dans l'Artois.

Heureux de voir son « rayon de soleil » chez les Bleus, Emmanuel Da Costa est revenu sur l'épisode : « Le RC Lens avait déjà un œil sur lui à la fin de sa saison chez nous. Éric Roy (directeur sportif Lensois à l’époque, ndlr) était venu à la pêche aux infos mais on n’aurait imaginé qu’il atteigne un jour le plus haut niveau », a glissé l'intéressé. C'est finalement l'Armenia Bielefeld (D2 allemande) qui raflera la mise pour une pige de deux saisons... Avant son arrivée à Lens à l'été 2020.

Alexandre Corboz

Rédacteur