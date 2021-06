RC Lens - Mercato : Jonathan Clauss vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arrivé libre l’été dernier au RC Lens en provenance de Bielefeld, le latéral droit français, Jonathan Clauss, a réalisé une première saison brillante sous les couleurs sang et or, faisant de lui l'une des révélations de la saison 2020-2021 de Ligue 1. De quoi attirer les convoitises du champion d’Angleterre, Manchester City, et de celui d’Italie, l’Inter Milan.

Le message énigmatique de Clauss sur son avenir

Actuellement en vacances en Tanzanie, le natif de Strasbourg a ouvert la porte à un départ lors du mercato estival en partageant dans sa story Instagram un post de l’agence de communication sportive, Sporteo, qui disait : « Suite à la mise à jour de la valeur marchande des joueurs de Ligue 1 faite ce jour, le site Transfermarkt explique que la plus belle croissance est celle de Jonathan Clauss. Sur les 2 derniers mois, sa valeur a quasiment doublé, et elle a été multipliée par 8 depuis sa signature à Lens l’été dernier. Il est désormais évalué à 8 millions d’euros. » Ce à quoi l’ancien joueur de Quevilly-Rouen a répondu de façon énigmatique : « Rien à voir avec la Tanzanie mais bon… »