RC Lens - Mercato : Stéphan expéditif sur la rumeur Thomasson chez les Sang et Or

Vendredi soir, à l'issue de l'élimination du RC Strasbourg à domicile face au SCO Angers (0-0, 4-5 aux tab), Julien Stéphan n'avait pas une grande envie de parler du Mercato de son équipe. Lancé sur la possibilité de se renforcer, l'ancien coach rennais s'est contenté d'un « on verra » à cette question. Julien Stéphan ne voulait (vraiment) pas en parler Quand un autre journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de l'intérêt du RC Lens pour Adrien Thomasson en présumant de sa volonté de garder tout le monde et d'améliorer l'équipe plutôt que de perdre un cadre, là aussi Stéphan l'a joué en monosyllabe : « Voilà, tu as tout dit ». Sous pression du fait des mauvais résultats et de la place de relégable du RCSA, Julien Stéphan sait que la décision finale viendra dans tous les cas de ses dirigeants et de leur volonté (ou non) de bloquer Thomasson (sous contrat jusqu'en juin 2024) et de sortir le carnet de chèques pour recruter... Trois questions sur le mercato, cinq mots en réponse 😢😢😢#LiveRCS #RCSA #RCSASCO #Mercatohttps://t.co/tfOYyxQpke — DIRECT RACING ᵇʸ ᴬˡˢᵃ'ˢᵖᵒʳᵗˢ (@Direct__Racing) January 6, 2023

