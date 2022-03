RC Lens - Mercato : Kakuta a failli faire faux bond aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Cet hiver, le site MSV Foot a assuré que Gaël Kakuta avait fait l'objet d'une offre d'un club de MLS mais que le meneur de jeu l'avait repoussée. S'agissait-il de Toronto ? Ce ne serait en tout cas pas la première fois que l'écurie canadienne s'intéresse au Nordiste de naissance. En effet, à l'été 2020, elle avait tenté de l'attirer mais Kakuta avait préféré revenir au RC Lens, son club formateur quitté trop tôt treize années plus tôt.

C'est le défenseur français de Toronto Chris Mavinga qui a révélé cet intérêt pour Kakuta au cours d'une interview au podcast Hype Sports Média : "Kakuta, j'étais à deux doigts de le faire venir à Toronto. Après, ça s'est joué avec Lens, il a fait le choix du cœur et tant mieux, il explose avec le Racing". Et les Sang et Or ne regrettent pas une seconde que l'enfant prodigue soit revenu au bercail !

