RC Lens - Mercato : Kakuta refuse la MLS, ça bouge en réserve

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Si la fin du Mercato est relativement calme au RC Lens, des mouvements de dernière minute ont quand même eu lieu ces dernières heures. Selon l'excellent MSV Foot, un club de MLS a tenté de recruter Gaël Kakuta (30 ans). Une offre que l'international congolais a toutefois éconduit, désireux de finir la saison dans l'Artois.

Cela bouge aussi dans l'antichambre des Sang et Or en National 2. L'attaquant Mohamed Cissé (20 ans) s'en va. Apparu à 10 reprises cette saison avec la réserve lensoise, l'ancien Lavallois signe jusqu'à la fin de saison avec l'US Orléans (9e de National 1). Dans l'autre sens, le défenseur Maël Haise revient de son prêt à Boulogne-sur-Mer où il n'avait pas de temps de jeu.

Kakuta a refusé la MLS

Si le RC Lens ne devrait finalement plus bouger dans les dernières heures du Mercato, une offensive surprise pour Gaël Kakuta a quand même eu lieu... Le meneur de jeu des Sang et Or a eu une occasion de rejoindre la MLS (D1 américaine) mais l'a refusé...