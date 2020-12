RC Lens - Mercato : Kakuta souffle le nom d'un jeune du PSG à Haise

Hier soir, à la 28e minute, Gaël Kakuta a délivré un excellent ballon à Arnaud Kalimuendo, qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score contre le Stade Rennais. Pour le jeune attaquant prêté par le PSG, il s'agissait de son troisième but en autant de titularisations, ses premières sous le maillot sang et or, nouveau record du club. A l'issue de la partie, Kakuta a tressé les louanges de son jeune partenaire… et également suggéré une idée de renfort à ses dirigeants ainsi qu'à Franck Haise !

Ruiz-Atil joue au même poste que Kakuta

« Arnaud, c’est un plus, comme on a pu le voir quand on a joué contre Paris (1-0, 2e journée de Ligue 1). Il nous avait bien embêtés, avec Ruiz-Atil. C’est un profil différent, qui apporte de la vitesse et de la technique. J’arrive à le trouver en fermant les yeux. »

Kays Ruiz-Atil, donc, est un milieu de terrain de 18 ans formé au PSG et que Thomas Tuchel a utilisé en début de saison, notamment à Bollaert, quand la plupart de ses titulaires étaient atteints de la Covid-19. Il continue de faire des entrées, comme hier soir à Montpellier lors de la victoire parisienne (3-1). Mais peut-être serait-il tenté par le challenge lensois si les dirigeants du Racing le lui proposaient ? Gaël Kakuta doit toutefois faire attention : Ruiz-Atil joue au même poste que lui…