RC Lens - Mercato : Kakuta tend une jolie perche aux dirigeants

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi viennent de recevoir une belle proposition ! S'ils ont regardé Téléfoot ce matin, les dirigeants du RC Lens savent que leur brillant meneur de jeu Gaël Kakuta aimerait bien terminer sa carrière dans son club formateur. Le meneur de jeu de 30 ans a encore du temps devant lui mais cette déclaration d'intention est des plus alléchantes.

« Ça fait du bien de retrouver un club où j’ai grandi. Plus jeune, je voulais devenir joueur professionnel au RC Lens. Mon rêve a pu se réaliser. Tout est mis en place pour que je puisse m’exprimer comme je le veux. C’est que du bonheur. Pour ne pas mentir, je ne m’attendais pas à ce que ce soit si top que cela. La saison dernière fut la meilleure depuis que j’ai commencé. La victoire lors du derby, ça fait du bien surtout avec ce qu’ils nous ont fait la saison dernière. On a enfin remporté ce derby 15 ans après. Marseille ? On va essayer de prendre des points. Gagner ? On verra ça à la fin du match. La saison dernière, ça s’est plutôt bien passé contre eux. Ça va être intéressant à voir. »

«Finir ma carrière au RC Lens ? Si je suis revenu ici, c’est un petit peu pour ça aussi. Après, cela ne dépend pas que de moi. Mais bien sûr, carrément. Tout le monde est très bien ici. Ma famille, ma femme, mes enfants et moi aussi surtout avec ce blason-là. »