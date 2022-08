RC Lens – Mercato : Kakuta veut partir, les Sang et Or vont devoir le remplacer !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

S'il était revenu au RC Lens il y a deux ans afin d'aider son club formateur, Gaël Kakuta (31 ans) n'est plus aussi heureux que par le passé chez les Sang et Or. Sortant d'une saison plus compliquée avec quelques pépins physiques et l'éclosion du prometteur David Pereira da Costa, l'ancien joueur de Chelsea sent-il le vent tourner ?

Absent lors du premier match de la saison face à Brest (3-2) à cause d'un pépin physique, Gaël Kakuta aurait demandé à quitter le Racing cet été selon la Voix du Nord. S'il ne dispose pour l'heure pas de proposition concrète à un an de la fin de son bail (2023), Gaël Kakuta attend des offres du Golfe et de MLS …

Surprise par la demande de son milieu offensif, la direction du RC Lens pourrait rouvrir son Mercato en quête d'un milieu créatif. Il y a quelques semaines, Florent Ghisolfi (coordinateur sportif) avait fait savoir qu'il aurait besoin quoi qu'il arrive de deux meneurs de jeu pour la saison.