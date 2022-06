RC Lens - Mercato : Kalimuendo en sait plus sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après deux années de prêt très fructueuses au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est retourné au PSG avec l'espoir d'y avoir sa chance. L'attaquant de 20 ans sait que la concurrence y est très rude avec Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Mauro Icardi. C'est aussi l'avis des dirigeants parisiens. D'après Onze Mondial, le nouveau directeur du football du club de la capitale, Luis Campos, ne compterait pas sur ses services.

Une bonne nouvelle pour le Racing ? Oui et non. Oui parce que Kalimuendo, sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, est donc sur le marché. Mais cette fois, il faudra certainement payer une indemnité, vu l'imminence de la fin de son bail. La mauvaise, c'est que les Sang et Or ne sont pas les seuls sur les rangs. Toujours selon Onze Mondial, l'OGC Nice, le Stade Rennais et l'OL seraient intéressés. Lyon, qui s'apprête à changer de main et qui pourrait compter sur des moyens colossaux cet été...

🚨 Luis #Campos (le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi) ne voudrait pas conserver Arnaud #Kalimuendo pour la saison prochaine ! ❌



👉🏼 Le RC #Lens, l'OGC #Nice, le Stade #Rennais et l'#OL serait intéressés par le jeune espoir français de 20 ans. 🇫🇷



© Onze Mondial pic.twitter.com/d2IYzD6GLQ — Transversale (@transversale_of) June 10, 2022

Pour résumer De retour de son prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo (20 ans) aurait compris que Luis Campos, nouveau directeur du football du PSG, ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Une bonne nouvelle pour le Racing, qui devra cependant surmonter une grosse concurrence.

Raphaël Nouet

Rédacteur