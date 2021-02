RC Lens - Mercato : Kalimuendo évoque un retour au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Auteur d'une prestation très intéressante avec le PSG sur la pelouse de Bollaert en septembre dernier en championnat, Arnaud Kalimuendo avait tapé dans l'œil des dirigeants lensois, qui avaient obtenu son prêt jusqu'à la fin de la saison avant la clôture du marché estival… en octobre. Depuis, l'attaquant de 19 ans s'est très bien intégré, inscrivant 4 buts en 18 matches (dont 8 titularisations). De quoi envisager de rester définitivement dans le Nord à la fin de saison ? Il a répondu à cette question pour le site Goal.

"Continuer à prendre du plaisir"

« Je vois que je ne suis plus le même qu’il y a six mois. J’ai beaucoup mûri dans mon jeu mais je dois encore travailler, tous les jours, parce que j’ai des axes d’amélioration. Il ne faut jamais arrêter. Mon futur ? Chaque chose en son temps. Le plus important, c’est de bien terminer la saison, de finir le plus haut possible et de continuer à prendre du plaisir avec mes coéquipiers. On verra ce qui se passera. Aujourd’hui, j’ai juste envie de démontrer, de jouer, d’être performant. Je ne suis pas rassasié, je veux tout donner pour l’équipe. »

Vu la concurrence au PSG et vu comme le club de la capitale accorde peu de place aux jeunes du centre de formation, Arnaud Kalimuendo aurait tout intérêt à privilégier l'option de la continuité à Lens s'il veut poursuivre sa progression…