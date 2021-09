RC Lens - Mercato : Kalimuendo provoque un départ en attaque

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Quelques minutes après l'annonce du départ de Steven Fortes (Ostende), les Sang et Or ont annoncé le départ surprise de Simon Banza. En discussions avec Brest hier, l'attaquant formé à la Gaillette (97 matches, 17 buts) est finalement prêté avec option d'achat à Famalicão.

Si dernier mouvement il y a dans les prochaines heures, cela ne peut plus concerner que Corentin Jean...

➡️ Direction le Portugal pour l’attaquant #MadeInGaillette @simbnz. Celui qui approche la centaine de rencontres en Sang et Or (97 matchs, 17 buts) est prêté avec option d’achat à @fcf1931_oficial avec la ferme intention d’enchaîner. Bonne saison Simon !#Mercato pic.twitter.com/jXYc8BE9cY — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2021