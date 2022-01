RC Lens - Mercato : Kalimuendo suivi par un grand nom du Calcio

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L'attaquant serbe Dusan Vlahovic est sur le point de quitter la Fiorentina pour la Juventus Turin. Une véritable trahison pour les fans de la Viola, qui haïssent la Vieille Dame depuis quatre décennies. En 1990, le transfert de Roberto Baggio chez la Vieille Dame avait entraîné des émeutes dans la cité toscane. Ce ne devrait pas être le cas pour Vlahovic, qui a cependant eu droit à des banderoles insultantes. Il faut dire que son importance au sein de l'attaque florentine est colossale, lui qui a inscrit 33 buts en 42 matches de Serie A en 2021.

Pour le remplacer, la Fiorentina a plusieurs idées lors de ce mercato. Mais elle planche déjà sur l'été prochain et, surprise, elle aurait coché le nom d'Arnaud Kalimuendo sur ses tablettes. Le jeune attaquant de 20 ans, prêté par le PSG au RC Lens depuis deux ans, n'a pas du tout le même profil que Vlahovic. Mais puisqu'il sera bien compliqué de trouver aussi fort que ce dernier, c'est l'occasion d'opter pour un gabarit plus petit mais plus rapide.

Alors que Cabral de Bâle a été bloqué pour l’après Vlahovic, la #Fiorentina se penche aussi sur le cas de #Kalimuendo (#PSG / #Lens). Son profil plaît, même s’il s’agit davantage d’une piste pour l’été prochain. #Mercato #Paris #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 27, 2022