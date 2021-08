RC Lens - Mercato : Kevin Danso a réglé ses comptes avec Augsbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Cette fois, ça y est, Kevin Danso est lensois ! Le défenseur central autrichien de 22 ans a fait la grève de l'entraînement pendant plusieurs jours pour forcer Augsbourg à accepter les offres des Sang et Or. Le club allemand s'est d'abord fait tirer l'oreille avant d'accepter les 5,5 M€ proposés par le Racing. Désormais en Artois, Danso a profité d'un message d'adieux sur les réseaux sociaux pour rétablir la vérité concernant son attitude…

« Je suis jeune et ambitieux, je veux jouer. C’est pourquoi j’ai voulu repartir avec un club qui me fait confiance et qui compte sur moi. Je l’ai dit très tôt aux dirigeants d’Augsbourg. Lors d’un entretien individuel, on m’a expliqué que je ne pouvais pas partir dans une autre équipe de Bundesliga mais que l’on étudierait ma demande en cas de possibilité avec un club étranger. J’ai accepté et respecté ces conditions. Mais les dirigeants d’Augsbourg n’ont pas répondu à des contacts et à une offre précise du RC Lens. Le club n’a pas tenu parole et ne m’a pas pris au sérieux. Cela a conduit à de la frustration et à une situation de blocage. J’ai dit à l’entraîneur et au manager que cela me rendait physiquement et mentalement dans l’incapacité de jouer. Au lieu de chercher à gérer la situation et trouver une solution ensemble, j’ai été renvoyé du camp d’entraînement. Je suis reconnaissant envers le RC Lens qui a été derrière moi dès le début et qui a eu la patience nécessaire. Je veux regarder vers l’avenir et faire ce que j’aime : jouer au football. Je souhaite à mes anciens coéquipiers, au FC Augsbourg, au staff et à toute la famille du FCA le meilleur et une saison réussie. »

Kevin Danso: “Der FCA hat mich nicht ernst genommen” https://t.co/v84tyTO8O6 — Mioldu (@miolducom) August 7, 2021