RC Lens – Mercato : Kévin Danso ne se mouille pas pour son avenir

Considéré par Franck Haise comme « l'un des meilleurs défenseurs d'Europe » actuellement, Kevin Danso (RC Lens) s'est exprimé dans le média autrichien Kronen Zeitung au sujet de son avenir, lui dont l'été 2023 risque d'être (très) animé. « Je prends les choses à ma façon. Je ne m’en occuperai que lorsqu’il y aura quelque chose de concret. Je me sens très à l’aise là-bas (à Lens, NDLR), après on verra », a reconnu le défenseur central de 24 ans, sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en juin 2026. Concernant les éloges de son coach, Danso les prend avec plaisir : « Je suis content qu’il le voie ainsi. Il sait à quel point je m’investis. J’ai fait des progrès dans la confiance en moi. Mon objectif est de jouer chaque minute et que l’entraîneur puisse compter sur moi. Je suis en forme en ce moment. J’ai fait également des progrès dans la construction du jeu. Cela devient un peu une habitude. Le temps de jeu aide énormément, la confiance en soi est là ».

Danso évasif sur son avenir à Lens Bien qu'il soit heureux au RC Lens, Kévin Danso n'a pas voulu trop se mouiller sur son avenir chez les Sang et Or. Le défenseur autrichien, en grande forme cette saison, pourrait être l'un des grands animateurs du Mercato d'été dans l'Artois.

