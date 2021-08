RC Lens – Mercato : Kévin Danso vide encore son sac sur son ancien club !

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Arrivé il y a quelques jours en provenance d'Augsbourg (D1 allemande) contre un chèque dépassant les 5 M€, Kévin Danso n'a pas apprécié l'attitude de son ancien club. Après avoir déjà justifié son départ sur Instagram, le stoppeur autrichien a remis le couvert dans un entretien à Sky Germany où il égratigne ses anciens dirigeants.

« J'étais incroyablement déçu et frustré »

« J’avais annoncé aux dirigeants que je ne me sentais plus à l’aise au FC Augsbourg. Je voulais jouer et pas seulement être vu comme un remplaçant. Le RC Lens avait fait une offre et, contrairement à ce qui avait été convenu, la FCA l’a ignorée. Cela m’a extrêmement frustré. Nous avons eu un match ce soir-là et je n’ai pas pu jouer parce que je n’étais pas capable mentalement de le faire. Ensuite, j’ai voulu continuer à m’entrainer en confirmant que tout allait bien se passer. Mais le coach m’a dit : « Soit tu t’entraînes et tu joues, soit tu prépares tes affaires et tu rentres chez toi ». Ensuite, je me suis de nouveau entraîné. Apparemment pas assez bien, car j’ai été renvoyé dans les vestiaires par le coach et plus tard par le manager. Ce n’est donc pas venu de moi l’idée de quitter le camp d’entraînement », a-t-il glissé remonté.

Kévin Danso a mal vécu la fin de son aventure : « J’étais complètement bloqué mentalement. J’étais incroyablement déçu et frustré. Je ne pouvais pas me concentrer sur un match amical pour le moment. Si vous êtes mentalement incapable de performer, chaque athlète professionnel sait que cela peut être dangereux car des blessures peuvent survenir. Des choses qui sont tout simplement inutiles. » Lens lui a déjà permis de retrouver le sourire...