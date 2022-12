RC Lens - Mercato : l'AC Milan a flashé sur un Sang et Or autre que Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Vu son exceptionnel parcours depuis le début de la saison, le Racing Club de Lens voit logiquement ses meilleurs joueurs visés par de grands clubs. On sait que Seko Fofana a des courtisans un peu partout en Europe, de même que Facundo Medina ou Brice Samba. Mais le média turinois Tuttosport nous révèle ce mercredi que Loïs Openda, 7 buts en 15 matches de Ligue 1 lors de la première partie de saison, est ciblé par l'AC Milan. Les champions d'Italie pensent à lui pour suppléer Olivier Giroud ou Divock Origi la saison prochaine. A 22 ans, Openda est en train d'exploser au plus haut niveau après sa formation au Club Bruges et son passage au Vitesse Arnhem. Le Milan, qui aime faire des paris sur des jeunes prometteurs de L1, comme avec Rafael Leao ou Yacine Adli, pourrait donc en tenter un nouveau ? Milan, nome nuovo per l'attacco: Lois Openda del Lens https://t.co/b1sdaUW9xz — informazione sport (@infoitsport) December 14, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur