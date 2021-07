RC Lens - Mercato : l'agent de Fofana négocie avec un club de L1

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Comme attendu après sa très belle saison 2020/21, le Racing Club de Lens est attaqué sur ses meilleurs joueurs. Loïc Badé a déjà mis le cap sur Rennes moyennant 20 M€ mais il n'est pas le seul. Seko Fofana est aussi dans le collimateur de plusieurs clubs, à commencer par l'Olympique de Marseille, qui avait pu voir lors de la victoire sang et or au Vélodrome (1-0) cet hiver combien il est dominateur au milieu de terrain.

Le RCL a fait savoir qu'il n'était pas vendeur mais ça n'interdit pas aux représentants de Fofana de négocier avec qui bon leur chante. Et l'un d'entre eux a publié sur Instagram une photo des bureaux du centre Robert Louis-Dreyfus de Marseille… Fofana est représenté par l'agence W.Egal Ocean Stars Football Management LTD et parmi les joueurs que cette dernière a dans son écurie, aucun autre n'a été associé à l'OM.

L’agent de seko fofana est actuellement à la commanderie à l’OM pour négocier le transfert si jamais il part c’est une honte de la part de nos dirigeants après Badé fofana a qui le prochain 😠😠😠 pic.twitter.com/sQ2KgGHY61 — Matteo 🇮🇹🇮🇲 (@MatteoAlaimo5) July 7, 2021