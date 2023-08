Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Comme révélé par la Voix des Sports mercredi matin, le RC Lens va bel et bien voir de nouveaux actionnaires minoritaires locaux rentrer dans l'actionnariat et épauler Joseph Oughourlian (Amber Capital) dans son projet.

Oughourlian va récupérer 20 M€ pour 10% du club

En effet, selon L'Equipe, ce dossier amorcé depuis plusieurs mois touche au but avec l'arrivée de la famille Mulliez, propriétaire d'Auchan, mais également d'Octave Klaba, le fondateur et président d'OVH à Roubaix, et de la région des Hauts-de-France, via l'Institut régional de développement (IRD) au sein du fonds de dotation Entreprises et Cités.

Concernant les modalités négociées, ce consortium devrait récupérer près de 10% du club contre un chèque de 20 M€ qui rentrera directement dans le compte courant du club. Cette prise de participation valorise le club lensois à hauteur de 200 M€. Une sacré bascule pour Joseph Oughourlian qui avait récupéré le club dans un triste état financier après le passage de l'azéri Hafiz Mammadov.

La rumeur Ekitike en attaque

Notons qu'avec cette manne, en forme d'augmentation du capital du club, les Lensois vont proposer leur plus gros budget historique et la possibilité d'un gros coup pour l'attaquant. Pas sûr toutefois que cela permette de finaliser la venue d'un Hugo Ekitike (PSG), dont le nom circule depuis peu et pour lequel Paris attend entre 30 et 40 M€. Si, d'après L'Equipe, le joueur est plutôt séduit par la perspective de rebondir à Lens, l'ancien Rémois dispose d'un salaire n'entrant pas dans les normes du vestiaire artésien (400 000€ par mois). Il faudra faire de gros efforts des deux côtés pour que le deal puisse se faire...

