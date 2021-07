RC Lens - Mercato : l’arrivée d’une nouvelle recrue de taille est imminente

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens semble enfin tenir le remplaçant de Loïc Badé. Parti au Stade Rennais plus tôt cet été, le défenseur central devrait bel et bien être remplacé par Kevin Danso. Alors que Kicker indiquait hier que quelques détails restaient à régler entre Augsbourg et le club artésien, le compte MSV Foot annonce que le joueur sera lensois la saison prochaine.

Invité à commenter cette rumeur de plus en plus brûlante, Mohamed Toubache-Ter a confirmé à demi-mots avec un soupçon d’ironie : « Brûlure premier degré. »

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club allemand, le solide défenseur central de 22 ans est estimé à 5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

Salut Momo , il parait que Danso A LENS sa brule tu confirme? — aruna68 (@aruna681) July 25, 2021