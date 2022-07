RC Lens - Mercato : l’arrivée d’une recrue alléchante bouclée dans un kebab !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens ne manque pas de répondant au sujet des transferts. Prenez le cas de Lukasz Poreba, un dossier amorcé dès le mois de janvier dernier par Florent Ghisolfi... dans un kebab d’Antalya, en Turquie ! Dans son édition du jour, L’Équipe dévoile cette information improbable en précisant que l’équipe polonaise de Lubin, avec laquelle le joueur de 22 ans arrivait en fin de contrat, y était en effet en stage de préparation. « Et le coordinateur sportif, après en avoir informé ses homologues, a profité d’une journée de repos de l’effectif pour l’enrôler », ajoute le quotidien sportif. En phase d’intégration, Poreba n’est pas programmé pour devenir titulaire cette saison. Surtout si Seko Fofana reste. Mais son vécu en compétitions internationales de jeunes, sa marge de progression et sa faculté à casser les lignes avant d’enchaîner avec le geste juste peuvent étonner. La une du journal L'Équipe du jeudi 28 juillet



Pour résumer Alors que le RC Lens affichera encore des ambitions élevées cette saison, on apprend aujourd’hui que Florent Ghisolfi a bouclé l’arrivée d’une recrue estivale dans un kebab au mois de janvier dernier : Lukasz Poreba (22 ans).

