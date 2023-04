RC Lens - Mercato : l’arrivée d’une recrue bouclée en 24 heures chrono !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens pourrait éloigner un concurrent direct pour la deuxième place de Ligue 1 à Bollaert ce soir : l’AS Monaco (21h). Une semaine après avoir perdu, avec les honneurs, contre le PSG au Parc des Princes (1-3), les Sang et Or devront relever la tête devant leurs supporters. Pour ce faire, l’attaquant polonais Adam Buksa et le piston droit Julien Le Cardinal ont été retenus dans le groupe de 20 joueurs convoqués par Franck Haise. Salis Abdul Samed suspendu, L’Équipe assure que Jean Junior Onana devrait occuper poste pour poste sa position dans le 3-4-2-1. Loïs Openda sera alors épaulé par un deuxième joueur plus proche en soutien, Wesley Saïd étant forfait. Fulgini bouclé en 24h chrono ! Le quotidien sportif glisse une autre information au sujet du mercato hivernal du RC Lens : un renfort bouclé en moins d’une journée ! « En janvier, le RC Lens a pu mesurer la robustesse de sa nouvelle organisation où Benoît Delaval a repris les attributions de Bessière, en qualité de responsable de la performance, rappellent nos confrères. L’arrivée d’Angelo Fulgini en 24 heures chrono, le dernier jour du mercato hivernal, a démontré la réactivité des acteurs désormais en poste. » Les unes du journal L'Équipe du samedi 22 avril



Lire l'édition > https://t.co/JsWvo43esr pic.twitter.com/DiXJzgKDd9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer En janvier, le RC Lens a pu mesurer la robustesse de sa nouvelle organisation où Benoît Delaval est arrivé en qualité de responsable de la performance. L’arrivée d’Angelo Fulgini en 24 heures chrono, le dernier jour du mercato hivernal, a démontré la réactivité des acteurs désormais en poste.

Bastien Aubert

Rédacteur