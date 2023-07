RC Lens : l'arrivée de Cahuzac à Nice crée de grosses tensions

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ça ne passe pas. Hier, on vous informait que Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise au RC Lens, quittait le Nord pour s'installer sur le banc de l'OGC Nice en qualité d'adjoint de Francesco Farioli. Un retweet qui ne passe pas Quelques heures plus tard, le choix ne passe pas auprès des supporters niçois. Ainsi, les Ultras de la Populaire Sud, principal groupe de supporter niçois, sont "scandalisés." Dans un message sur Twitter, le groupe a précisé sa pensée. "Il n'a rien à faire chez nous. [...] La direction du club a été prévenue et elle nous a proposée de le rencontrer cet après-midi. C’est non! Il n'a rien à faire au sein de l'OGC Nice." Et les supporters de rappeler un épisode douloureux en 2014. Lorsqu'avant une rencontre entre Nice et Bastia, Cahuzac avait partagé un tweet de Jacques Faty. "Nice-Bastia. Derby pour l'honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les." 👊🔴⚫️ #OGCNice pic.twitter.com/DvdKI2VryP — OGCN FANS (@FansOgcn) July 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Hier lundi, on apprenait que Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Franck Haise au RC Lens, quittait l'Artois pour rejoindre l'OGC Nice. De toute évidence, le choix ne passe pas auprès des supporters niçois qui n'ont pas oublié certaines choses.

Benjamin Danet

Rédacteur