RC Lens - Mercato : l'AS Roma prête à se montrer patiente avec Medina

José Mourinho et l'AS Roma ont visiblement envie de recruter en France cet hiver. Car non seulement ils lorgnent Facundo Medina, mais ils ont aussi fait des offres à l'OM afin d'attirer un Boubacar Kamara qui n'a pas prolongé son contrat et pourrait partir libre en juin. La Louve réussit une bonne saison, puisqu'elle est 6e à cinq points de la 4e place, qualificative pour la Champions League mais son ambitieux entraîneur veut forcément plus.

Et il aimerait notamment renforcer une défense qui a trouvé le moyen de prendre trois buts en sept minutes contre la Juventus Turin récemment, passant de 3-1 à 3-4 de façon totalement inattendue. Comme l'a écrit Il Corriere dello Sport et comme nous l'avons relayé hier, les dirigeants giallorossi ont déjà pris contact avec le représentant de Medina, Marcelo Simonian. Pour une arrivée cet hiver dans l'idéal mais, toujours selon le quotidien italien, la Roma serait prête à attendre l'été prochain que la porte s'ouvre. Et ça peut changer beaucoup de choses car les autres courtisans du défenseur argentin, de Manchester United à l'Atlético Madrid en passant par l'Inter Milan, se sont déjà renforcés faute d'avoir pu le recruter...

