RC Lens - Mercato : l'attaquant tant attendu déniché en Russie ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Mercredi dernier, le Spartak Moscou s'est incliné à domicile en troisième tour aller de la Champions League face au Benfica Lisbonne (0-2) et ce résultat pourrait avoir un impact immédiat sur la saison du RC Lens. En effet, le club russe ne disputera pas la reine des compétitions de clubs et va donc devoir dégraisser son effectif.

Parmi les joueurs invités au départ figure l'attaquant argentin Ezequiel Ponce (24 ans), furtivement passé par… Lille (en 2017/18, en prêt de la Roma). Selon le compte Twitte The Masked Journalist, le Celtic Glasgow, qui s'apprête à vendre Odsonne Edouard, serait également sur les rangs. Cela fait plusieurs semaines que l'insider Mohamed Toubache-Ter assure que le Racing travaille en toute discrétion sur l'arrivée d'un attaquant. Serait-ce Ponce ?

📲 Lacking playing time at Spartak Moscow, Ezequiel Ponce asked to leave. The club is expected to loan him, with RC Lens 🇫🇷 and Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 both looking for a striker and showing interest in a loan of the argentinian.#RCLens #Celtic #CelticFC #Spartak #Transfers #Mercato pic.twitter.com/pdhEZBH9GV