RC Lens - Mercato : l’avenir de Clauss lié au FC Barcelone ?

L’aventure de Jonathan Clauss (29 ans) au RC Lens pourrait bien prendre fin cet été. L’international français, en fin de contrat avec les Sang et Or en 2023, ne devrait pas prolonger dans le Nord de la France, selon La Voix du Nord. De quoi pousser le club lensois à le vendre cet été. Justement, Chelsea serait très intéressé pour récupérer le piston droit.

En effet, Thomas Tuchel aimerait faire de Jonathan Clauss le remplaçant de César Azpilicueta au poste de piston droit, puisque l’Espagnol est annoncé en partance vers le FC Barcelone cet été.

La Voix du Nord ajoute que le RC Lens demanderait en enveloppe d’au moins 10 M€ pour se séparer du joueur aux 4 sélections en Équipe de France. À voir donc si Azpilicueta pliera bagages pour laisser la place à Clauss à Chelsea.

Adrien Deschepper

Rédacteur