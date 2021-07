RC Lens - Mercato : l'avenir de Corentin Jean se précise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La saison passée, Corentin Jean a disputé 25 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts et délivrant 5 passes décisives. Des statistiques honorables qui cachent cependant le fait que l'ancien Toulousain n'a été titulaire que 7 fois, dont 2 en Coupe de France. Pas titulaire aux yeux de Franck Haise, il ne devrait plus faire partie de la rotation sang et or en 2021/22.

Le compte Twitter MSV Foot explique en effet : "Corentin Jean va suivre les traces de Mauricio -> Ligue 2. Les deux joueurs ont plusieurs points en commun : très bons pour la Ligue 2 et un chouïa trop courts pour le projet lensois". A un fan qui lui demandait si c'était un avis perso ou une info, il a répondu : "Un peu des deux, je sais que certains clubs de Ligue 2 seraient dessus, je dois recevoir encore des informations". On ne sait pas s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert sec, la cote de Corentin Jean (sous contrat jusqu'en 2023 avec le RCL) étant estimée à moins de 2 M€ par Transfermarkt.