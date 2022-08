RC Lens - Mercato : l'identité du club suivant Patrick Berg a filtré

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Il y a peu, le sélectionneur de la Norvège avait fait part de son inquiétude concernant la situation de Patrick Berg. Arrivé à Lens en décembre 2021, le milieu de terrain n'est pas parvenu à faire son trou chez les Sang et Or, où il est confiné au banc. Un départ de Seko Fofana aurait pu changer la donne le concernant mais l'Ivoirien est parti pour rester en Artois. Aussi, c'est Berg qui pourrait être invité à faire ses valises momentanément. Le compte Twitter MSV Foot a annoncé le 15 août que les dirigeants sang et or envisageaient de le prêter pour la saison à un club belge. Ce dimanche, Berg était justement dans les tribunes du stade des Eperons d'Or pour assister au match entre Courtrai et le Standard de Liège (0-1). Et il aurait particulièrement observé la performance des Rouches... Patrick Berg était présent dans les gradins de Courtrai pour la rencontre entre les Kerels et le Standard. #RCLens https://t.co/OXPdKgpEXi — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) August 28, 2022

Peu utilisé depuis son arrivée au RC Lens en décembre 2021, le milieu de terrain norvégien Patrick Berg pourrait être prêté d'ici la fin du mercato, jeudi. Il était d'ailleurs présent ce dimanche dans les tribunes pour assister au match de sa future équipe.

Raphaël Nouet

Rédacteur

