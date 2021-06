RC Lens - Mercato : l'Inter Milan a trouvé mieux que Jonathan Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Pour combler le départ d'Achraf Hakimi, en partance pour le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan s'intéresserait au latéral droit du RC Lens, Jonathan Clauss, arrivé l'été dernier chez les Sang et Or en provenance de Bielefeld et auteur d'une première saison brillante en Ligue 1.

Florenzi préféré à Clauss

Lancer le diaporama

RC Lens - Mercato : les pistes des Sang et Or pour l'été 2021 +10

Alessandro Florenzi Credit Photo - Icon Sport

Mais le Français, qui sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Racing, ne serait pas la priorité des dirigeants nerazzurri. En effet, selon les informations de La Gazetta dello Sport, il s'agirait plutôt du latéral droit de l'AS Roma, Alessandro Florenzi, dont le prêt au PSG arrive à son terme cet été. Pour laisser partir leur joueur, les Giallorossi demanderaient 8 millions d'euros.