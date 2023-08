RC Lens - Mercato : l'Inter Milan se retire de la course pour Balogun

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le feuilleton de l'attaquant se poursuit au RC Lens et le temps presse. Le championnat reprend ce week-end alors qu'il reste trois semaines avant la clôture du marché des transferts. Hier, Sky Sports a annoncé que les Sang et Or avaient formulé une proposition d'environ 9 M€ pour le goleador anglais de Middlesbrough Chuba Akpom (27 ans), auteur de 28 buts en 40 matches de Championship la saison dernière. Mais Boro en attendrait le double pour libérer son joueur. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS L'Inter n'est pas parvenu à faire céder Arsenal Tard hier soir, Ignazio Genuardi a expliqué qu'une autre piste du Racing, Folarin Balogun, avait perdu son principal prétendant, l'Inter Milan. Même s'ils s'étaient mis d'accord contractuellement avec l'attaquant américain, les Nerazzurri ont dû renoncer à le recruter car Arsenal se montre intraitable concernant l'indemnité de transfert. Ce sera 58 M€ ou rien. L'Inter a proposé diverses solutions, toutes refusées par les Gunners. Ce qui laisse donc la porte ouverte pour l'ancien Rémois, même si son tarif est assez rédhibitoire... Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Alors qu’#Arsenal reste des plus gourmands, l’#Inter semble abandonner la piste menant à #Balogun. Et ceci malgré un accord contractuel avec l’ex-Rémois. Les Nerazurri travaillent d’autres deals pour faire un attaquant, voire deux (si Correa part). #Mercato #Taremi #Arnautovic — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Arsenal ne veut pas transiger concernant son jeune attaquant américain Folarin Balogun : ce sera 58 M€ ou rien. L'Inter Milan, qui s'était mis d'accord avec le joueur, a dû renoncer, faute de finances suffisantes. Ce qui laisse un espoir au RC Lens d'attirer le joueur prêté à Reims la saison dernière.

Raphaël Nouet

Rédacteur