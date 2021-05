RC Lens - Mercato : l'OM courtise un milieu, les Sang et Or veulent le lui faire payer

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

En très bonne santé financière, le Racing Club de Lens s'est permis ce mercredi de lever l'option d'achat qu'il possédait auprès d'Amiens pour Gaël Kakuta. Et même s'il a raté une qualification européenne de très peu, le promu va pouvoir recruter à sa guise et retenir ses nombreux joueurs très convoités, dont Seko Fofana.

Fofana, ce sera 20 M€ !

Le milieu de terrain de 26 ans sort d'une excellente saison avec les Sang et Or. Titularisé à 30 reprises par Franck Haise, il a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives mais il a surtout régné sur un secteur de jeu très important en Ligue 1. Ses prestations haut de gamme n'ont pas échappé au président de l'OM, Pablo Longoria.

Le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a expliqué sur Twitter : "L’OM a activé ces derniers jours la piste de Seko Fofana, du RC Lens. Des discussions ont eu lieu entre Marseille et l’ancien joueur de l’Udinese. Un accord entre le joueur et l’OM existerait. Le RC Lens demande au moins 20 M€ !". La cote du milieu sur Transfermarkt est deux fois moindre. Mais comme l'explique l'insider Yo.Z, le Racing n'est pas dans l'obligation de vendre et n'a donc aucun intérêt à négocier à la baisse les tarifs qu'il a fixés !