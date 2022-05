RC Lens - Mercato : l'OM doublé par un grand rival pour Seko Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

L'avenir de Seko Fofana continue d'alimenter la chronique du Racing Club de Lens. La seule certitude, c'est que le capitaine sang et or ne va pas enchaîner de troisième saison en Artois. Courtisé par de nombreux clubs français et étrangers, il devrait être libéré pour services rendus moyennant un gros chèque. En France, il a été question d'un accord avec l'OM mais l'information a été démentie aussi vite qu'elle a vu le jour.

Tard hier soir, Le 10 Sport a même assuré que s'il y avait un Olympique qui était en pole sur le dossier Fofana, c'est celui de Lyon ! Les Gones veulent frapper un grand coup cet été et ils auraient fait du milieu ivoirien l'une de leurs priorités. Ce serait un choix surprenant pour Fofana car, même si l'OL a les moyens de ses ambitions, il ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Or, le milieu entend jouer la Champions League pour la première fois de sa carrière en 2022-23...

Lyon également intéressé par Seko Fofana ? https://t.co/eU7j0SwNwZ — Tribunes Sang&Or (@TSangetor) May 28, 2022

Pour résumer Le capitaine du RC Lens Seko Fofana est suivi par de nombreux clubs après ses deux excellentes saisons chez les Sang et Or. L'OM pensait être en pole en France mais il pourrait être doublé par un autre Olympique, à en croire Le 10 Sport.

Raphaël Nouet

Rédacteur