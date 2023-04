RC Lens - Mercato : l'OM et d'autres cadors en plus de l'Inter Milan suivent Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens réussit l'exploit de décrocher une qualification pour la Champions League à la fin de la saison, il pourra dire un grand merci à Loïs Openda. Pour sa première saison en France, l'attaquant belge de 23 ans a inscrit 15 buts et délivré 2 passes décisives en 31 matches de L1. Le tout en ayant connu une série de treize matches sans trouver le chemin des filets au cœur de l'hiver. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les résultats artésiens ont été moins bons. Forcément, cette confirmation de son talent vaut à Openda d'être suivi par de nombreux clubs aujourd'hui.

Aucune approche officielle pour le moment

On savait que l'Inter Milan avait coché son nom sur ses tablettes dans le cas où il ne parviendrait pas à se mettre d'accord avec Chelsea pour un transfert de Romelu Lukaku cet été. Mais ce n'est pas le seul club. Selon Foot Mercato, l'OM, l'AS Monaco, Leeds et l'Eintracht Francfort le suivent avec attention, sans pour autant l'avoir officiellement approché jusqu'à présent. Le média précise qu'Openda se sent bien pour le moment à Lens et n'envisage pas un départ.

La fiche de Loïs Openda

Raphaël Nouet

Rédacteur