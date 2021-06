RC Lens - Mercato : l'opération dégraissage se poursuit, un nouveau départ acté ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a annoncé ce mercredi le départ du défenseur central français, Zakaria Diallo. En fin de contrat cet été avec les Sang et Or, le joueur de 34 ans, qui n'a disputé aucun match cette saison, est désormais libre de tout contrat.