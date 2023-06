RC Lens - Mercato : la déclaration de Samba qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Vendredi dernier, le journal L'Équipe a annoncé qu'un départ de Brice Samba du RC Lens dès cet été n'était à exclure, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille étant suivi par plusieurs clubs européens. Mais interrogé par la Voix du Nord sur la perpective de disputer la Ligue des Champions avec le club artésien la saison prochaine, le néo-international français a laissé entendre qu'il serait toujours un joueur du RC Lens la saison prochaine.

"L’an prochain en Ligue des Champions, avec Lens, on va apprendre"

"J’ai hâte de découvrir ça comme titulaire. Avec Marseille, j’étais sur le banc de touche. Le vivre comme titulaire, c’est quelque chose de grandiose, c’est être confronté au gratin européen. J’ai envie d’apprendre aussi. L’an prochain en Ligue des Champions, avec Lens, on va apprendre, tout simplement. Je reste persuadé au fond de moi que si on est nous-mêmes, pourquoi pas faire quelque chose. Ça, c’est secondaire, on va apprendre. Pour ma part, je suis très excité de découvrir cette compétition que je regardais avec mes potes le mardi et le mercredi autour des pizzas", a confié la gardien lensois, ne cachant donc pas son excitation de disputer la plus belle des compétitions européens avec le RC Lens.

Fabien Chorlet

Rédacteur