RC Lens - Mercato : la Fiorentina a un atout majeur pour convaincre Medina de signer

Il y a tout juste une semaine, nous avions relayé l'information de Calcio Mercato, selon qui la Fiorentina était très intéressée par Facundo Medina. La Viola devrait perdre le Serbe Nikola Milenkovic, courtisé par la Juventus et l'AC Milan, cet été et elle aurait jeté son dévolu sur l'Argentin du RC Lens. Ce mercredi, le compte Twitter MSV Foot annonce : "La Fiorentina a été séduite par les récentes prestations de Facundo Medina. Des recruteurs ont d’ailleurs fait à plusieurs reprises le déplacement jusqu’en France pour suivre de près l’évolution de l’international argentin cette saison. Le Sang et Or à la cote en Italie".

Effectivement, l'ancien de Talleres est aussi dans le viseur de l'AS Roma. Mais la Fiorentina a un argument de poids pour le recruter : son directeur sportif, Nicolas Burdisso. Non seulement il est argentin mais, en plus, il a été un défenseur central au même profil que Medina tout au long de sa carrière. Si l'argent et la possibilité de jouer la Coupe d'Europe pèseront lourd dans le futur choix de Medina, la présence d'un compatriote dans un rôle important pourrait également avoir son influence...

