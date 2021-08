RC Lens – Mercato : la Fiorentina va observer un cadre des Sang et Or face à l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

« Je suis bien ici. Il n'y pas de raisons que je parte. A part s'il y a une offre énorme pour le club et que tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui je suis fier de représenter le club ». Hier en conférence de presse, Seko Fofana (26 ans) s'est voulu très clair sur sa volonté de continuer cette saison au RC Lens. Cela n'empêche toutefois pas les clubs intéressés – italiens notamment – de travailler sur la piste de l'ancien joueur d'Udinese.

Une offensive à venir pour Seko Fofana ?

En effet, comme le rapporte l'excellent compte Twitter MSV Foot, la Fiorentina va se déplacer dimanche à Bollaert-Delelis pour observer le milieu de terrain des Sang et Or lors du choc face à l'ASSE. Quant à savoir si la Viola passera à l'attaque avant le 31 août ou attendra les prochains marchés de transferts pour agir, « trop tôt pour le dire », affirme l'insider qui parle d'un intérêt ne datant pas d'hier.

Rappelons que l'OM a aussi été cité comme piste pour Seko Fofana mais la venue d'un milieu supplémentaire n'a pas été érigé en priorité par Jorge Sampaoli, lequel attend surtout l'arrivée d'un latéral droit (Pol Lirola) dans les prochains jours...

UPDATE: la #Fiorentina est toujours bien sûr Seko #Fofana. Les recruteurs seront présents ce dimanche pour la rencontre -> #RCLASSE. Ont-ils l’intention de passer à l’attaque ? Trop tôt pour le dire mais l’intérêt ne date pas d’hier. pic.twitter.com/v3UtbmdGMd — ?￰ンルホ? ?￰ンルᄂ?￰ンルᄅ ? (@MSVFoot) August 13, 2021