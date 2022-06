RC Lens, OM, OL, OGC Nice - Mercato : la lutte s’intensifie pour la signature de Clauss !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Jonathan Clauss va très probablement quitter le cet été. Auteur d'une saison remarquable avec les Sang et Or, le défenseur droit français attire la convoitise de nombreux clubs européens. Alors que l'Atlético Madrid est sur le point de faire une offre pour Jonathan Clauss dans les jours à venir, un nouveau club apparaît pour signer le défenseur français.

Selon Lahcen Senhaji, le club anglais d’Everton serait de nouveau intéressé par l’arrivée de Jonathan Clauss lors du mercato estival. Après Chelsea, c’est le deuxième club anglais à surveiller le Lensois. Les Toffees avaient déjà observé le joueur l’été dernier, sans aller plus loin dans les démarches.

En France, Jonathan Clauss est dans le viseur de l’OM, l’OL et l'OGC Nice.

🚨 #Everton return to the charge for Jonathan Clauss (#RCLens).



Already interested last summer, #Toffees want a definitive solution to the right wing back position where Alex Iwobi has been helping out for a long time this season.#Mercato #Transfers pic.twitter.com/l4NckHLaUY